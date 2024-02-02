Доля дружественных стран во внешней торговле РФ в 2023 году составила 75%

Замминистра экономического развития РФ Владимир Ильичев отметил досрочное достижение цели по наращиванию двусторонней российско-китайской торговли товарами и услугами до $200 млрд к 2024 году

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Доля дружественных стран во внешней торговле России в 2023 году составила 75%. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Владимир Ильичев в ходе заседания Комиссии по внешнеэкономической деятельности Общественного совета при Минэкономразвития.

"По итогам 2023 года доля дружественных стран во внешней торговле России составляет более 75%. Перспективными партнерами в этом направлении являются Китай, Индия, страны ЕАЭС и СНГ, некоторые страны Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки", - сказал он, отдельно отметив досрочное достижение цели по наращиванию двусторонней российско-китайской торговли товарами и услугами до $200 млрд к 2024 году.

Замминистра также сообщил, что в январе - ноябре 2023 года зафиксировано увеличение товарооборота со странами АСЕАН. "Данные показатели уже превысили цифры за весь 2022 год, - подчеркнул Ильичев. - С отдельными странами АСЕАН отмечен рекордный рост товарооборота. В январе - ноябре 2023 года торговля с Мьянмой увеличилась на 167%, с Сингапуром - на 112%. Положительную динамику в торговле отмечаем и с такими странами, как Лаос - увеличение на 17%, Камбоджа - на 15%, Вьетнам - на 8%".

Столь высоких результатов в 2023 году, по его словам, во многом удалось достичь благодаря снятию барьеров для экспорта российской пшеницы во Вьетнам, Мьянму и Индонезию, а также за счет устранения барьеров для экспорта удобрений во Вьетнам.

Соглашение с Ираном о ЗСТ

Замглавы МЭР напомнил о подписанном в прошедшем году соглашении о свободной торговле с Ираном. Оно, подчеркнул Ильичев, позволит переориентировать товаропотоки. "Тарифные преференции, зафиксированные в соглашении, охватывают более 95% российских поставок в Иран. Соглашение содержит и системные обязательства сторон, которые создают предсказуемую регуляторную среду для российских поставщиков в Иране. Иран не является членом ВТО, но, по условиям соглашения, будет следовать базовым правилам этой организации", - добавил замминистра.