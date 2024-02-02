Сбер открыл доступ к своей платформе ЦФА всем частным инвесторам

С конца 2023 года банк выпускает цифровые финансовые активы, привязанные к средней стоимости жилой недвижимости в Москве

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Сбер предоставил всем физическим лицам возможность регистрации на платформе цифровых финансовых активов (ЦФА). После получения статуса квалифицированного инвестора в отношении ЦФА физлица смогут инвестировать в эти инструменты, сообщается в материалах банка.

"Сбер открыл доступ к своей платформе цифровых активов всем частным инвесторам, а инвесторы, получившие статус квалифицированного инвестора в отношении ЦФА, уже совершают на ней первые операции", - говорится в сообщении.

С конца 2023 года Сбер выпускает цифровые финансовые активы, привязанные к средней стоимости жилой недвижимости в Москве. Размер выплат по этим ЦФА зависит от значения индекса цифрового квадратного метра. Минимальное количество ЦФА, которое может приобрести физическое лицо, - 1.

"Новый индексный ЦФА поможет нашим клиентам диверсифицировать свой портфель и стать частью быстрорастущего высокотехнологичного рынка ЦФА в России", - комментирует зампредседателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

ЦФА - финансовый инструмент в цифровом формате, выпуск, учет и обращение которого осуществляется в информационной системе на основе распределенного реестра. Банк России включил Сбер в реестр операторов информационных систем по выпуску, учету и обращению цифровых финансовых активов.