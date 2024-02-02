В Ингушетии открыли завод алюминиевых сплавов мощностью 10 тыс. тонн в год

Проект позволит создать свыше 70 рабочих мест и обеспечит налоговые отчисления

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Новый завод алюминиевых сплавов в форме цилиндрических слитков открыли на территории промышленно-инвестиционной площадки "Али-юрт" в Ингушетии. В церемонии запуска предприятия мощностью 10 тыс. тонн в год приняли участие вице-премьер России Александр Новак и глава региона Махмуд-Али Калиматов, передает корреспондент ТАСС.

"Это современное производство, которое позволяет замещать импорт. Это задача, которую ставит президент нашей страны Владимир Владимирович Путин по обеспечению технологического суверенитета. Правительством РФ оказывается поддержка для того, чтобы реализовывать такие проекты", - отметил Новак, добавив, что предприятие станет большим подспорьем для социально-экономического развития региона.

Завод "РИАЛ", который входит в группу компаний "РИАК", позволит самостоятельно из лома алюминиевых сплавов производить необходимое количество слитков для собственного производства профилей, а также реализовывать слитки сторонним покупателям.

"Важность проекта в том, что он позволит создать свыше 70 рабочих мест и обеспечит налоговые отчисления", - отметил в своем выступлении Калиматов.

Новое предприятие располагается на 1,5 гектарах. Бюджет проекта составил свыше 500 млн рублей, из которых 372 млн рублей - собственные и заемные средства инициатора.