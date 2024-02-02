Следующее заседание межправсовета ЕАЭС пройдет в мае в Белоруссии

Дату определят позже, отметил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Следующее заседание межправительственного совета Евразийского экономического союза состоится в мае в Белоруссии. Такое решение приняли премьеры стран - участниц объединения на заседании Евразийского межправсовета (ЕМПС) в Алма-Ате.

"По предложению белорусских коллег, следующее заседание ЕМПС предлагается провести в мае в Белоруссии. С датой в рабочем порядке определимся", - объявил по итогам заседания председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. Он уточнил, нет ли у глав правительств возражений на этот счет. Возражений не было.