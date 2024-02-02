В ДНР готовятся заключить инвестиционные соглашения по ипотечному строительству

Как сообщил глава регионального минстроя Максим Жуковский, в 2024 году планируется осуществить ввод 147 тыс. кв. м жилья

ДОНЕЦК, 2 февраля. /ТАСС/. Масштабные инвестиционные соглашения по 28 объектам ипотечного строительства планируется заключить в Донецкой Народной Республике (ДНР) до конца 2024 года, сообщили в Telegram-канале министерства строительства и ЖКХ республики.

"Сейчас идет работа по привлечению инвесторов для строительства на территории ДНР. На сегодняшний день подписано восемь соглашений о реализации инвестиционных проектов в республике. До конца 2024 года планируется заключить масштабные инвестиционные соглашения еще по 28 объектам. На текущий год запланировано осуществить ввод 147 тыс. кв. м жилья", - сказал замминистра строительства и ЖКХ ДНР Максим Жуковский.

Работы по строительству ипотечного жилья запланированы в Донецке, Макеевке, Новоазовске и Мариуполе.