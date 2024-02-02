Провозная способность Восточного полигона достигла в 2023 году 173 млн тонн

В секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили, что срок доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Запад-Восток" составил менее восьми суток

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Провозная способность магистралей Восточного полигона в 2023 году составила 173 млн тонн, по Азово-Черноморскому направлению - чуть более 125 млн тонн, по Северо-Западному бассейну - превысила 145 млн тонн. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам заседания президиума правительственной комиссии по транспорту.

В заседании президиума правкомиссии по транспорту участвовали вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и помощник президента РФ Игорь Левитин, представители федеральных органов власти, подведомственных организаций, руководство некоторых регионов страны, представители грузоотправителей. На совещании обсуждались предложения по критериям определения единой опорной транспортной сети, в том числе были рассмотрены итоги федеральных проектов Транспортной части комплексного плана развития магистральной инфраструктуры (КМПИ) за 2023 год в части железнодорожного транспорта.

"В соответствии с докладом Минтранса России, по Восточному полигону в 2023 году суммарная провозная способность магистралей составила 173 млн тонн, срок доставки транзитных контейнерных перевозок на направлении "Запад-Восток" составил менее восьми суток, объем транзитных перевозок контейнеров - около 853 тыс. ДФЭ (20-футовый эквивалент - прим. ТАСС). - сообщили в секретариате. - По Азово-Черноморскому направлению в 2023 году сумм суммарная провозная способность магистралей составила чуть более 125 млн тонн. По Северо-Западному бассейну суммарная провозная мощность превысила 145 млн тонн".

Кроме того, в части развития Центрального транспортного узла к концу 2023 года достигнут объем пассажиропотока в 772 млн пассажиров, добавили в секретариате.

Отдельное внимание на заседании было уделено вопросам бюджетного и внебюджетного финансирования проектов. "Минтрансу России при участии Минэкономразвития России поручено оперативно представить пофакторный анализ увеличения стоимости работ по тем проектам, где есть расхождение с первоначальной оценкой", - сообщает секретариат.

О Восточном полигоне

Восточный полигон железных дорог объединяет Транссиб и Байкало-Амурскую магистраль (БАМ). В связи с тем, что эти магистрали сейчас работают на пределе пропускной способности, по поручению президента РФ идет модернизация Восточного полигона, и глава государства неоднократно подчеркивал, что темпы этой работы нужно наращивать.

Транссибирская железнодорожная магистраль - самая длинная железная дорога в мире (9 тыс. 288,2 км), соединяет Москву и Владивосток. Является важнейшей частью транспортного коридора между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. БАМ - железная дорога в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, второй (наряду с Транссибом) магистральный железнодорожный выход России к Тихому океану. Общая протяженность дороги - 4,3 тыс. км.