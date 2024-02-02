В Литве в 2023 году выявили на 6% больше фальшивых евро

В стоимостном выражении фальшивых денег изъято на €64,5 тыс., сообщила эксперт банка по наличным денежным средствам Ева Ванскявиче

ВИЛЬНЮС, 2 февраля. /ТАСС/. Количество фальшивых евро, выявленных в 2023 году Банком Литвы (центробанк республики), увеличилось по сравнению с 2022 годом на 6%. Об этом сообщила журналистам эксперт банка по наличным денежным средствам Ева Ванскявиче.

"Из оборота в течение прошлого года были изъяты 837 купюр и 416 монет, которые оказались фальшивыми. Это на 6% больше, чем годом ранее", - сказала она.

В стоимостном выражении фальшивых денег изъято на €64,5 тыс. На монеты пришлось €819,5. Самая большая сумма (19%) пришлась на купюры достоинством €100.

Как отметила Ванскявиче, причинами увеличения оборота фальшивок является то, что люди после пандемии ковида больше путешествуют, рассчитываются за границей наличными и так же получают сдачу, платят дома наличными на рынках и в других местах, где в случае сомнения нет возможности проверить подлинность евро.