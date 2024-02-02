"Яндекс.Заправки" и "Яндекс.Драйв" вошли в реестр организаторов распространения информации

Роскомнадзор зарегистрировал в качестве ОРИ сервис "Яндекс. Заправки", "позволяющий пользователям оплачивать топливо в телефоне", и сервис "Яндекс. Драйв", "позволяющий пользователям арендовать транспортное средство"

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) сервисы "Яндекс. Заправки" и "Яндекс. Драйв", соответствующие записи появились в реестре.

Согласно данным, указанным в реестре, Роскомнадзор зарегистрировал в качестве ОРИ сервис "Яндекс. Заправки", "позволяющий пользователям оплачивать топливо в телефоне", и сервис "Яндекс. Драйв", "позволяющий пользователям арендовать транспортное средство".

Согласно федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", организатор распространения информации в интернете обязан хранить на территории РФ данные о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей, а также информацию об этих пользователях в течение года с момента окончания осуществления таких действий. Кроме того, до шести месяцев должны храниться сами сообщения интернет-пользователей.