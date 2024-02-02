В ГД внесли законопроект об изменении категории с/х земель с согласия федеральных властей

Это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым внесла в нижнюю палату парламента законопроект о переводе сельхозземель из одной категории в другую только с согласия федеральных органов власти. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Законопроектом предлагается ввести в регулирование отношений по переводу земель сельхозназначения и земельных участков в составе таких земель в иные категории принципа "двух ключей". В результате органы госвласти субъектов РФ соответствующие решения смогут принимать только по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере земельных отношений (в части, касающейся земель сельскохозяйственного назначения).

Как отмечают авторы документа, законопроект необходим для того, чтобы предотвратить дальнейшее сокращение площади земель сельскохозяйственного назначения и исключить возможности злоупотребления органами государственной власти субъектов РФ правом принятия таких решений в отношении сельхозземель, находящихся в их собственности, в муниципальной собственности, в собственности физических и юридических лиц, а также таких, государственная собственность на которые не распределена.

"Таким образом, законопроект обеспечит соблюдение одного из основных принципов земельного законодательства, провозгласившего приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве, в отношении 379,1 млн га земель сельскохозяйственного назначения", - говорится в пояснительной записке.