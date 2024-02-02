"2ГИС" первой из российских компаний выпустила приложения для Vision Pro

2GIS Immersive, в частности, позволяет с помощью гарнитуры перетаскивать в пространстве и рассматривать реалистичные 3D-модели зданий

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Два приложения от картографического сервиса "2ГИС" стали доступны для гарнитуры дополненной реальности Vision Pro от Apple. Их уже можно скачать в специализированном маркете, рассказали ТАСС в компании.

Одно из приложений повторяет функционал "обычной" программы "2ГИС". Приложение 2GIS Immersive позволяет с помощью гарнитуры перетаскивать в пространстве и рассматривать реалистичные 3D-модели зданий: "Таким образом можно увидеть, например, Московский Кремль, здание МГУ или Казанский собор в Санкт-Петербурге", - сообщили в компании.

Продажи Vision Pro начались в США 2 февраля, к моменту старта продаж для специализированной Vision OS было одобрено 600 приложений со всего мира. В России предзаказ на гарнитуру уже открыла, например, группа МТС.

Сама гарнитура представляет собой очки, или шлем дополненной реальности. Через него можно видеть пространство вокруг себя, но он также создает цифровое пространство поверх реальности. Управлять интерфейсом и приложениями можно, к примеру, с помощью жестов рук.