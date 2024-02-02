ЕС намерен к концу февраля создать механизм перечисления Украине помощи в €50 млрд

По словам источника, Еврокомиссия должна провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом

БРЮССЕЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Евросоюз рассчитывает создать к концу февраля механизм перечисления Киеву финансирования в размере €50 млрд в течение ближайших 4 лет из фонда, согласованного 1 февраля на экстренном саммите ЕС по помощи Киеву. Об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

"Договоренность на саммите носит пока только политический (предварительный - прим. ТАСС) характер. Для его юридического оформления мы [Еврокомиссия] должны провести переговоры с Советом ЕС и Европарламентом (так называемый "триалог")", - сообщил он, подчеркнув, что эти переговоры должны начаться на полях сессии Европарламента, которая пройдет на следующей неделе в Страсбурге.

"Мы рассчитываем, что окончательный текст будет утвержден к концу февраля, чтобы обеспечить срочное финансирование Украины", - сказал он.

Утверждение программы в €50 млрд на 4 года означает, что ЕС в полтора раза сократил бюджетное финансирование Киева, которое тот получал в прошлом году. В 2023 году Еврокомиссия выдавала Киеву по €1,5 млрд ежемесячно, тогда как €50 млрд в пересчете на 48 месяцев транслируются в €1,02 млрд в месяц.

Из этих денег €17 млрд Украина должна получить безвозмездно, а €33 млрд - в кредит.