Россия обсуждает экспорт платформы "Госуслуги" в дружественные страны

Глава Минцифры Максут Шадаев отметил, что Россия первой сделала платформу государственных услуг, освобожденную от любых закрытых продуктов

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Россия обсуждает возможность экспорта отечественной платформы "Госуслуги" в дружественные страны. Об этом сообщил в комментарии телеканалу "Россия-1" министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

"Мы первые, кто все-таки сделал полностью платформу [государственных услуг], освобожденную от любых закрытых продуктов. В этом смысле наша платформа может спокойно внедряться, не требуется никаких лицензионных отчислений. Поэтому мы обсуждаем в том числе экспорт нашей платформы [государственных услуг] в дружественные страны", - сказал министр.

Шадаев принял участие в пленарном заседании цифрового форума Digital Almaty 2024. На нем он сообщил, что на "Госуслуги" заходят 10 млн уникальных посетителей ежедневно, а всего на портале зарегистрировано уже 110 млн россиян.