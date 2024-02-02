За 2023 год через СБП совершили более 7 млрд операций на 31 трлн рублей

ЦБ указал, что значимым стимулом для роста популярности системы стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россияне совершили через Систему быстрых платежей (СБП) в прошлом году свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

"За 2023 год через Систему быстрых платежей (СБП) было совершено свыше 7 млрд операций на общую сумму 31 трлн рублей, треть из них пришлась на IV квартал. По сравнению с предыдущим годом показатели выросли более чем в 2 раза", - отмечает ЦБ.

Регулятор указывает, что значимым стимулом для роста популярности системы стал запуск программы лояльности с выплатами кешбэка.

"Покупки проходили через СБП в 4,5 раза чаще, чем в предыдущем году. Дополнительным преимуществом для них стало приложение СБПэй, которое позволяет платить смартфоном любой марки с функцией NFC в одно касание. Удобство сервиса быстрых платежей оценили не только потребители, но и бизнес. За счет привлекательных тарифов предприниматели существенно снижают свои издержки", - отметила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

По ее словам, в 2023 году компании активно подключались к СБП, их общее количество достигло 1,5 млн организаций. Это почти в 3 раза больше, чем годом ранее.