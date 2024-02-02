Подмосковье планирует представить товары местных производителей в Саудовской Аравии

Наиболее востребованными товарами на рынке Саудовской Аравии являются кондитерские изделия, продукты из сегмента здорового питания, продукция без сахара, а также протеиновые печенья и батончики

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московская область запустила на региональном инвестиционном портале сбор заявок от подмосковных производителей для размещения их товаров в магазинах Королевства Саудовская Аравия. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"В 2023 году мы успешно осуществили листинг подмосковных товаров в ОАЭ. Благодаря ему продукция пяти локальных компаний "зашла" в крупные торговые сети страны: Union Coop, Grandiose и AllDay. В конце года мы анонсировали масштабирование этой практики: расширение присутствия в сетях ОАЭ, а также "выход" в ритейл Саудовской Аравии и Китая. И уже сейчас мы приглашаем к сотрудничеству подмосковные компании, заинтересованные в господдержке при размещении в розничных сетях Королевства", - привели в материале слова зампреда правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерины Зиновьевой.

В пресс-службе рассказали, что сбор заявок от производителей продукции осуществляет Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. Подать заявку на участие можно на Инвестиционном портале региона. Также в министерстве добавили, что при обращении в фонд за получением этой поддержки следует учитывать, что наиболее востребованными категориями товаров на рынке Саудовской Аравии являются кондитерские изделия, продукты из сегмента здорового питания, продукция без сахара, а также протеиновые печенья и батончики. Кроме того, на рынке пользуются спросом детское питание, майонезы, снеки, мед, продукция быстрого приготовления.