Экс-депутат Гайсин выплатит заводу "Исеть" 690 млн рублей по решению суда

Иск Генпрокуратуры к бизнесмену о возмещении убытков завода на сумму 658 млн рублей подали осенью 2023 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал экс-депутата Госдумы Малика Гайсина выплатить ОАО "Уральский завод электрических соединителей Исеть" 690 млн рублей, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Обязать Малика Гайсина выплатить 690 млн рублей по возмещению убытков ОАО "Уральский завод электрических соединителей Исеть", - сказала судья.

В эту сумму входят: возмещение убытков - 93 млн рублей, штрафы - 138 млн рублей, упущенная выгода - 58 млн рублей, за модернизацию производства - 245 млн рублей и за реконструкцию очистных сооружений - 153 млн рублей.

Иск Генпрокуратуры РФ к бизнесмену Гайсину о возмещении убытков завода на сумму 658 млн рублей был подан осенью 2023 года.

Гайсин является генеральным директором завода "Исеть" в Каменске-Уральском Свердловской области, следует из данных системы "Контур.Фокус". Чистая прибыль предприятия за 2019 год составила 60,7 млн рублей, выручка - 912 млн рублей. По данным, опубликованным на сайте предприятия, на заводе создаются электрические и оптические соединители для оборонно-промышленного комплекса и гражданского рынка.