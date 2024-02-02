В Венгрии заявили, что добились "триумфа", не допустив передачи ее средств Киеву

Глава МИД страны Петер Сийярто отметил, что теперь был создан механизм, который сможет гарантировать использование средств в соответствии с соглашением

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. Венгрия добилась "триумфа" на саммите Европейского союза (ЕС), не допустив передачи предназначенных для нее средств по договору с ЕС Украине. С таким утверждением выступил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

"Большой триумф Венгрии на недавнем саммите ЕС. Венгрия успешно предотвратила нецелевое распределение средств, выделенных ей по договору с ЕС. Она не допустила того, чтобы они были переведены Украине", - передает слова главы МИД Венгрии госсекретарь Золтан Ковач в соцсети X.

Сийярто отметил, что Венгрия добилась того, чтобы был создан механизм, который сможет гарантировать использование средств в соответствии с соглашением. Венгрия, добавил он, по-прежнему остается приверженной миру и выступает против поставок оружия Киеву.

В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не возражала на саммите Евросоюза в Брюсселе против выделения Украине €50 млрд, потому что эти деньги пойдут не на закупку вооружений, а на поддержку обанкротившегося украинского государства, чтобы оно полностью не развалилось. Ранее Орбан заявлял, что средства из европейских фондов, причитающиеся Венгрии, не будут использоваться для финансирования Украины.

1 февраля на саммите в Брюсселе лидеры 27 стран ЕС приняли решение выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. При этом они согласились с венгерским предложением и установили механизм контроля за расходованием средств. Через год ЕС вернется к обсуждению этого вопроса, а через два года пересмотрит объем финансовой помощи Украине в свете подготовки своего нового бюджета. В то же время ни одна из стран, включая Венгрию, не будет обладать правом вето при дальнейших дискуссиях на эту тему.

Как сообщил Орбан по итогам совещания, переговоры были долгими, но, когда все препятствия удалось устранить, Венгрия согласилась с предложенным планом. На предыдущей встрече лидеров ЕС 14-15 декабря венгерский премьер заблокировал поправки к бюджету сообщества на 2024-2027 годы, предусматривавшие выделение Украине €50 млрд, поскольку в них отсутствовал механизм контроля за расходованием средств.