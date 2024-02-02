Представители стран БРИКС могут посетить ОЭЗ "Иннополис" в рамках саммита осенью

На форум БРИКС "Иннополис" предложит для обсуждения вопросы совместных проектов в сфере IТ и интеграции межстрановых решений, развитие высокотехнологичного партнерства, производства в различных секторах экономики, а также образование и финансирование стартапов

АЛМА-АТА, 2 февраля. /ТАСС/. Представители стран-участниц БРИКС могут посетить особую экономическую зону (ОЭЗ) "Иннополис" осенью этого года в рамках саммита межгосударственного объединения, который состоится в Казани. Об этом рассказал журналистам заместитель генерального директора ОЭЗ "Иннополис" Олег Протопопов в кулуарах форума Digital Almaty 2024.

"Мы от лица РФ в рамках форума официально пригласили коллег из БРИКС в сентябре приехать в Иннополис", - рассказал Протопопов.

В один из дней форума, по его словам, состоится встреча министров ответственных за цифровизацию в странах-участницах БРИКС на территории "Иннополиса". На форум БРИКС "Иннополис" предложит для обсуждения вопросы совместных проектов в сфере IТ и интеграции межстрановых решений, развитие высокотехнологичного партнерства, производства в различных секторах экономики, а также образование и финансирование стартапов.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011 году к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов - Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию, однако в конце декабря Аргентина отказалась от вступления. С 1 января 2024 года в БРИКС состоит 10 стран.

ОЭЗ "Иннополис" - особая экономическая зона технико-внедренческого типа, являющаяся частью инновационной экосистемы Республики Татарстан. В ОЭЗ в статусе резидентов, партнеров, стартапов работают более 300 компаний.