Tesla отозвала почти 2,2 млн автомобилей

По информации государственной администрации контроля безопасности на дорогах США, это необходимо для обновления программного обеспечения

ВАШИНГТОН, 2 февраля. /ТАСС/. Американская компания Tesla отзывает почти 2,2 млн автомобилей для обновления программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте Государственной администрации контроля безопасности на дорогах США.

По его информации, 2 193 869 автомобилей будет отозвано из-за дефектов.

Как сообщает агентство Associated Press, что сигнальные огни на индикаторах имеют меньший размер шрифта, чем требуется федеральными стандартами безопасности. Это может затруднить чтение важной информации по технике безопасности, повышая риск аварии.

В декабре 20223 года Tesla уже отзывала в США более 2 млн автомобилей для устранения проблем с системой автопилотирования.