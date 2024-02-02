Индекс DAX установил новый максимум

Он достиг отметки 17 003,54 пункта

БЕРЛИН, 2 февраля. /ТАСС/. Основной индекс Франкфуртской фондовой биржи DAX, включающий 30 крупнейших акционерных компаний Германии, установил новый рекорд, достигнув отметки 17 003,54 пункта. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте торговой площадки.

Предыдущий максимум составлял 17 003,28 пункта. В четверг DАХ закрылся на отметке 16 859 пунктов. В целом в последние дни индекс неоднократно поднимался до значений чуть ниже текущего максимума.

Поводом для позитивных настроений инвесторов стали положительные данные фондового рынка США.