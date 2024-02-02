В Чечне уровень безработицы снизился до 7,9%

Председатель правительства региона Муслим Хучиев отметил, что по итогам 2023 года благодаря мероприятиям по содействию занятости населения удалось трудоустроить свыше 27 тыс. человек

ГРОЗНЫЙ, 2 февраля. /ТАСС/. Более 6 тыс. новых рабочих мест создано в Чечне, что позволило снизить уровень безработицы до 7,9%. Об этом сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев по итогам заседания в режиме видео-конференц-связи с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой.

Уровень безработицы в Чечне в 2019 году составлял 8%, но за время пандемии коронавируса он поднимался до 25%.

"За последние годы под руководством главы Чеченской Республики и при поддержке федерального центра в регионе проделана большая работа по стабилизации рынка труда и снижению уровня безработицы: сегодня он составляет 7,9%. Реализуется план мероприятий по снижению безработицы, в рамках которого на начало 2024 года создано 6,1 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, разработанная экономическая модель развития региона предполагает снижение уровня безработицы до среднего значения по стране до 2030 года", - написал Хучиев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по итогам 2023 года благодаря мероприятиям по содействию занятости населения удалось трудоустроить свыше 27 тыс. человек. "В республике реализуются адресные программы для привлечения специалистов в те сферы, где наблюдается дефицит кадров, повышения квалификации, привлекаются инвестиции и оказывается поддержка малому и среднему предпринимательству", - добавил Хучиев.