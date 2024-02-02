АО "Метрострой Северной столицы" требует от властей Петербурга 6,5 млрд рублей

Предметом требований является корректировка части договорной документации и возмещение определенной стоимости затрат

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 февраля. /ТАСС/. Единственный подрядчик по строительству метрополитена в Санкт-Петербурге АО "Метрострой Северной столицы" (МССС, большая часть акций принадлежит правительству города), подало иски к городскому комитету по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) на 6,5 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Подано три иска на сумму более 6 млрд рублей. Предметом требований является корректировка части договорной документации и возмещение определенной стоимости затрат. Конкретное содержание исков - внутренняя конфиденциальная информация компании. Споры являются спорами хозяйствующих субъектов", - сказали в пресс-службе.

В картотеке арбитражных дел зарегистрированы четыре заявления "Метростроя Северной столицы" к КРТИ в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти, поданные с 30 января по 1 февраля, в том числе два иска - в четверг, на одинаковую сумму в 2,49 млрд рублей. Как пояснили ТАСС в компании, в последнем случае речь идет об одном и том же заявлении, которое вследствие технической ошибки было зарегистрировано дважды. Сумма требований по первому заявлению составляет 3,98 млрд рублей, по иску от 31 января сведения о финансовых требованиях в карточке дела отсутствуют.

С 1 февраля полномочия по проектированию, строительству и реконструкции объектов инфраструктуры метрополитена в Санкт-Петербурге передали из ведения КРТИ городскому комитету по строительству - как сообщала в четверг пресс-служба последнего, это было сделано в соответствии с постановлением правительства города от 30 ноября.

"Метрострой Северной столицы" с октября 2021 года является единственным исполнителем работ по проектированию, строительству и реконструкции объектов метро в Петербурге. Совместное предприятие правительства города (ему принадлежит 65% акций) и группы ВТБ (35%) было учреждено в октябре 2020 года. Исторический предшественник новой компании, ОАО "Метрострой", занимавшееся строительством всех станций метро в городе, было признано банкротом в августе 2021 года.

По данным пресс-службы комитета по строительству, в ближайшее время в Петербурге планируют завершить строительство трех станций метро в составе Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий. Станцию "Горный институт" откроют в 3-м квартале этого года, "Театральная" будет работать на транзит. "Путиловскую" и "Юго-Западную" завершат до конца года.

Кроме того, в первой половине 2024 года планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции "Чернышевскую" - у станции обновят вестибюль, а ее пропускная способность увеличится на 6,5 тыс. человек в день. Также начнется строительство станций Невско-Василеостровской линии.