ФАС и СПбМТСБ проверят торги топливом в январе на предмет манипуляций рынком

Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 увеличилась почти на 30%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России и Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) оценят поведение участников биржевых торгов топливом в январе 2024 года на предмет манипуляций рынком. Об этом говорится в сообщении ФАС.

В январе стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 увеличилась почти на 30%. На этом фоне СПбМТСБ изменила критерии выявления недобросовестных торговых практик, в том числе для борьбы с торговыми роботами. "Применение критериев позволило исключить спекулятивный рост оптовых цен на биржевых торгах, который наблюдался в январе 2024 года. ФАС России и СПбМТСБ оценят поведение участников на предмет манипуляции рынком за этот период", - отметила ФАС.

По данным службы, с 31 января цена бензина Аи-92 снизилась почти на 10%, а бензина Аи-95 - на 2% с 1 февраля. "В рамках мониторинга цен антимонопольная служба 1 и 2 февраля фиксирует снижение оптовой стоимости нефтепродуктов на АО "СПбМТСБ", - добавили в антимонопольном ведомстве.

В ФАС подчеркнули, что на биржевом комитете службы были определены несколько мер, которые стали действовать с 1 февраля. В частности, для борьбы с торговыми роботами ввели новые меры. Служба напомнила, что теперь признаком нарушения торгов будет считаться систематическая подача заявок на покупку в короткий временной период - менее секунды. Кроме того, к признакам нарушения относится заключение договоров, где заявка на приобретение топлива составляет от 300 тонн и 35% и более от общего объема реализации за одну торговую сессию. "За нарушения этих критериев топливных трейдеров могут временно отстранить от торгов", - предупредили в ФАС.

Антимонопольное ведомство продолжает контроль за ситуацией на рынке нефтепродуктов, добавили в службе. "7 февраля на биржевом комитете при ФАС России ведомство совместно с участниками рынка и АО "СПбМТСБ" подведет первые итоги применения критериев. Кроме того, служба обращает внимание нефтяных компаний на соблюдение критериев регулярности и равномерности реализации топлива на бирже", - заключили в ФАС.