Произведенный до февраля корм Farmina продолжит находиться в обороте под контролем

Россельхознадзор провел соответствующие процедуры по недопущению партии, в которой был выявлен недопустимый уровень мышьяка, в оборот

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Произведенный до февраля 2024 года корм фирмы Farmina продолжит находиться в обороте под усиленным лабораторным контролем, в случае выявления нарушений продукция будет выведена из оборота, сообщил Россельхознадзор.

"Та продукция, которая была произведена до 31 января, находится под усиленным лабораторным контролем. В случае выявления нарушений, она также не будет допущена в оборот", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор провел соответствующие процедуры по недопущению партии, в которой был выявлен недопустимый уровень мышьяка, в оборот. Для изъятия партии были уведомлены все участники рынка, вовлеченные в реализацию этой продукции.

Россельхознадзор с 31 января ввел временные ограничения на ввоз в Россию кормов для животных с сербского предприятия Farmina Pet Foods из-за повторного выявления в них мышьяка. В самой компании ТАСС заявили, что выявленный уровень мышьяка в кормах для домашних животных сербского предприятия Farmina Pet Foods ниже предельно допустимого уровня.