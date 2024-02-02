Объем торгов на Мосбирже в январе вырос на 31%

Он составил 107,9 трлн рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в январе 2024 года составил 107,9 трлн рублей, увеличившись на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

За то же время объем торгов на фондовом рынке вырос в 1,8 раза, достигнув 2,9 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в январе 2024 года увеличился в 2,25 раза и составил 1,8 трлн рублей. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями вырос на 37% и достиг 1,1 трлн рублей. В январе на фондовом рынке Московской биржи было размещено 45 облигационных займов на общую сумму 2,1 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 1,6 трлн рублей.

Объем торгов на срочном рынке вырос в 1,9 раза и составил 6,6 трлн рублей. Объем торгов на валютном рынке увеличился в 1,6 раза и достиг 27,4 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот достиг 8,9 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 18,6 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,3 трлн рублей по сравнению с 0,8 трлн рублей в январе 2023 года.

Объем торгов на денежном рынке вырос на 16% и достиг 69,3 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 3,3 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 30,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 19,4 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 3,4 раза и составил 40,9 млрд рублей (12,1 млрд рублей в январе 2023 года), в том числе объем торгов золотом - 40,4 млрд рублей (7 т), серебром - 0,5 млрд рублей (6,4 т).