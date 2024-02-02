В Ингушетии на выполнение нацпроектов в 2024 году направят более 4 млрд рублей

В 2023 году объем финансовых средств, направленный на реализацию национальных проектов, составил более 7 млрд рублей

МАГАС, 2 февраля. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей предусмотрено на реализацию нацпроектов в Ингушетии в текущем году. Об этом сообщил председатель правительства региона Владимир Сластенин на совещании с участием вице-премьера России Александра Новака.

"На 2024 год предусмотрено средств на реализацию национальных проектов - 4 млрд 151 млн рублей. Из указанных средств бюджетные обязательства приняты на 1 млрд 982 млн рублей", - отметил он.

Сластенин сказал, что в 2023 году объем финансовых средств, направленный на реализацию национальных проектов, составил более 7 млрд рублей. Кассовое исполнение на сегодняшний составляет 99,3%.

"Хотелось бы отметить наиболее крупные мероприятия, завершенные в 2023 году в республике. Это 10 объектов общего образования на 6 038 мест, участковая больница в сельском поселении Кантышево, амбулатория и Дом ветеранов в Сурхахи, ФАП, 11 объектов дорожного хозяйства на 38 км, два дома культуры, 23 территории общественного пользования. Кроме того, в республике финансово поддержано 105 инициатив по реализации агростартапа в сфере сельского хозяйства", - сказал премьер-министр Ингушетии. Он добавил, что в регионе приобретено оборудование для улучшения условий дополнительного образования в школах и для создания единого цифрового контура в сфере здравоохранения.

Новак приехал в Ингушетию в пятницу. Вместе с замминистра экономического развития РФ Сергеем Назаровым и главой региона он посетил птицекомплекс "Южный", принял участие в открытии завода алюминиевых сплавов.