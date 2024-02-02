Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в РФ небезопасных бананов из Эквадора

Пресс-служба Россельхознадзора сообщила, что в случае непринятия эквадорской стороной мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах ведомство будет вынуждено перейти к следующему этапу введения ограничительных мер

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Россельхознадзор обеспокоен ситуацией с поставками в Россию небезопасных бананов из Эквадора, служба попросила компетентное ведомство страны приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

"В связи с систематическими выявлениями в эквадорских бананах опасного карантинного для России и стран - членов ЕАЭС объекта - многоядная муха-горбатка - Россельхознадзор обратился к министру сельского хозяйства и животноводства Эквадора Франклину Данило Паласиосу Маркесу с просьбой приостановить с 5 февраля сертификацию бананов пяти эквадорских экспортеров, допустивших наибольшее количество нарушений", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор обеспокоен сложившейся ситуацией. В случае непринятия эквадорской стороной эффективных мер и продолжения выявления указанного вредителя в бананах ведомство будет вынуждено перейти к следующему этапу введения ограничительных мер, отметили в пресс-службе.