Роскосмос и Росрыболовство будут сотрудничать в сфере навигации в Арктической зоне

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов отметил, что в 2024 году планируется закрыть важнейшие вопросы связи и прогноза погоды в Арктике, а в 2025-2026 годах Роскосмос сможет предоставлять информацию для прогнозирования и мониторинга биоресурсов

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Роскосмос и Росрыболовство будут сотрудничать по вопросам использования данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и навигационной системы ГЛОНАСС для обеспечения высокоточной навигации в Арктической зоне. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов и глава Росрыболовства Илья Шестаков, сообщили в госкорпорации.

"Для нас Росрыболовство является одним из важнейших клиентов, потребителей космических услуг. Это и высокоточная навигация, и обеспечение надежной связи и передачи данных, особенно в труднодоступных арктических районах нашей страны. Надеемся, что соглашение заложит долгосрочную основу для сотрудничества", - привели в Роскосмосе слова Борисова.

Гендиректор добавил, что в этом году планируется закрыть важнейшие вопросы связи и прогноза погоды в Арктике, а в 2025-2026 годах Роскосмос сможет предоставлять информацию для прогнозирования и мониторинга биоресурсов.

Стороны также изучат возможность применения данных ДЗЗ для повышения эффективности рыбодобывающей промышленности. В том числе планируется привлечь сервисы проекта "Цифровая Земля".

"Прежде всего, мы сможем более точно осуществлять разведку для наших рыбаков, расширить районы рыболовства, более эффективно и экологично вести промысловую деятельность. Конечно же, очень важны вопросы, связанные с контролем нахождения промысловых судов и законности вылова. Кроме того, в отрасли идет цифровая трансформация. Здесь навыки и знания, которые есть у Роскосмоса, будут очень востребованы нашими специалистами", - привели в госкорпорации слова Шестакова.