Эксперты оценили состояние озимых на юге России как хорошее и удовлетворительное

Они посеяны на площади свыше 7 млн га

ВОЛГОГРАД, 2 февраля. /ТАСС/. Состояние озимых культур на юге России оценивается специалистами как хорошее и удовлетворительное, что позволяет прогнозировать неплохой урожай в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимира Устинова, принявшего участие в совещании министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Волгограде.

В совещании, темами которого стали организация и проведение весенних полевых работ в 2024 году, участвовали руководители органов управления АПК регионов ЮФО, а также Донбасса и Новороссии. Полпред отметил, что проведение в ЮФО предстоящей весенней полевой кампании на высоком качественном уровне - это важная государственная задача, поскольку юг России обеспечивает продовольственную безопасность страны, весомую долю экспорта сельхозпродукции.

"В этом году в Южном федеральном округе посевные площади всех культур планируются на уровне прошлых лет - порядка 13,4 млн га. Озимые посеяны на площади свыше 7 млн га. По оценкам специалистов, их состояние в основном хорошее и удовлетворительное. Все это позволяет прогнозировать неплохой урожай", - говорится в сообщении.

На совещании констатировали, что в последние годы аграрии ЮФО добиваются хороших результатов. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, два года подряд собирали рекордные урожаи зерна - по 40 млн тонн. Внедряют передовые технологии возделывания сельхозкультур, научно-обоснованные системы земледелия. Применяют качественные семена, производительную технику, эффективные средства защиты растений.

Устинов акцентировал внимание на недопущении дефицита горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений, средств химизации, а также необоснованного роста цен на них. Органам власти поручено в упреждающем порядке контролировать ситуацию и оперативно принимать необходимые меры в случае ее ухудшения. Необходимо также решать проблемы зависимости от зарубежных поставок по семенам отдельных видов культур (в том числе овощам), а также на возрастание рисков дефицита кадров в сельском хозяйстве.