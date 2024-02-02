Глава "Черноморэнерго" назвал ситуацию в энергоотрасли Абхазии крайне сложной

Тимур Джинджолия сообщил, что 5 февраля заканчивается социальный переток электроэнергии из России

СУХУМ, 2 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия на совещании у вице-президента Абхазии Бадры Гунба назвал текущую ситуацию в энергоотрасли крайне сложной. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Актуальные вопросы, связанные с проблемой в сфере энергетики, а также промежуточные результаты борьбы с незаконной добычей криптовалюты обсуждались в пятницу на расширенном совещании под председательством вице-президента с главами районов и городов, руководителями силовых ведомств и членами правительства. Генеральный директор "Черноморэнерго" сообщил, что ситуация в энергоотрасли крайне сложная, и что 5 февраля заканчивается социальный переток электроэнергии из Российской Федерации", - говорится в сообщении.

По словам первого вице-премьера, министра энергетики и транспорта Джансуха Нанбы, веерные отключения электроэнергии, действующие в Абхазии, вынужденная мера и зависит от целого спектра причин. "Это по-прежнему слабая собираемость за потребляемую электроэнергию, критически низкий уровень воды в Джварском водохранилище, плановый ремонт 4-го энергоблока на Ростовской АЭС и аварийные отключения генерирующего оборудования на Юге России, откуда Абхазия получает дополнительную электроэнергию", - сказал он.

Эффективной мерой борьбы с низкой собираемостью станут приборы учета электроэнергии. По информации гендиректора РУП "Черноморэнерго", в 2023 году по всей территории страны установлено 22,5 тыс. счетчиков, в нынешнем году уже заложен бюджет на покупку и установку 24 тыс. приборов учета.

В ходе совещания главы районных администраций и руководители силовых ведомств рассказали о результатах проводимой работы по противодействию незаконной добыче криптовалюты. Так, всего в Абхазии за 2023 год было изъято 3 284 аппарата майнинг-аппарата, и больше всего - 892 - в Очамчырском районе. Меньше всего аппаратов изъяли в Галском районе - 64.

Зимой из-за увеличения потребления вода в водохранилище ИнгурГЭС - единственной электростанции, питающей Абхазию, спускается до критического уровня, и она не способна обеспечивать всю республику. В этой связи с начала ноября в Сухум и западную часть Абхазии свет поступает из РФ. В ноябре-декабре за переток республика оплачивала по коммерческой стоимости, с января свет поступает безвозмездно. Во всех районах действуют веерные двухчасовые, а иногда и трехчасовые отключения.