Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,11-0,65%

Курс юаня вырос до 12,61 рубля, доллара - до 91,05 рубля, евро - до 98,29 рубля

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю в слабоволатильном ключе. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,11%, до 3 226,35 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 0,65%, до 1 117,31 пункта. Курс юаня вырос на 0,04%, до 12,61 рубля, доллара - на 0,58%, до 91,05 рубля, евро - на 0,36%, до 98,29 рубля.

"Приближение выходных способствовало большей осторожности и меньшей активности участников торгов. При этом слабость рубля в целом нивелировалась спадом нефтяных цен. Brent не удержалась выше $80 за баррель после сигналов о возможной скорой деэскалации арабо-израильского конфликта. Впрочем, проблемы с судоходством в Красном море сохраняются, и это не дает ценам просесть слишком заметно", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Январский отчет по рынку труда США оказался неожиданно сильным. "Число рабочих мест в экономике за месяц выросло на 353 тыс., тогда как консенсус-прогноз экспертов предполагал рост на 180 тыс. На фоне выхода статистики индекс доллара DXY взлетел до 103,6 п., усилив давление на котировки сырьевых товаров", - отметил эксперт.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги ЛСР (+3,32%), котировки "Аэрофлота" (+2,39%), акции ПИК (+2,16%), привилегированные акции "Мечела" (+1,53%), бумаги "Роснефти" (+1,33%).

"На рынке продолжались покупки в потенциальных дивидендных историях. В частности, в пятницу интерес наблюдался к акциям ЛСР, которые по итогам 2022 года дали дивидендную доходность около 9,3%. "Роснефть" же выплатила промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года с доходностью около 5%", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги "Северстали" (-2,08%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,6%), котировки "Самолета" (-1,37%), бумаги ВК (-1,25%), расписки X5 Retail Group (-1%) и акции ТМК (-1%).

"Северсталь" сегодня представила сильные финансовые результаты за 2023 год по МСФО. <…> Основным для инвесторов фактором, однако, стала рекомендация совета директоров по дивидендам за 2023 год в размере 191,51 рубля на акцию с текущей доходностью около 11,5% - максимальная в РФ на данный момент с учетом промежуточных выплат за 2023 год. Рекомендованные "Северсталью" дивиденды также превысили средние ожидания рынка. Дивидендный реестр в случае одобрения выплат акционерами закроется 18 июня, и это значит, что у инвесторов будет около полугода для покупок "Северстали" с привлекательными выплатами", - сказала Кожухова.

Однако акции "Северстали" подверглись фиксации прибыли и перешли в стадию коррекции, несмотря на оптимистичные фундаментальные новости. "Бумаги с локального минимума декабря 2023 года до дня рекомендации дивидендов подскочили примерно на 40% (в том числе благодаря подтверждению высокой вероятности выплат самой компанией в январе), в связи с чем краткосрочная коррекция по факту новостей выглядит обоснованной", - пояснила эксперт.

Застройщик "Самолет" в пятницу отчитался об увеличении чистой прибыли в 2023 году на 23%, до 34,3 млрд рублей при скачке продаж в четвертом квартале вдвое. "Самолет" последний раз выплатил дивиденды за 1-е полугодие 2022 года с доходностью 1,5% и пока не сделал намеков на возможность новых выплат.

Прогноз на 5 февраля

С технической точки зрения, ближайшая зона сопротивления по индексу Мосбиржи располагается в районе 3 240 - 3 260 п., и при благоприятной конъюнктуре и отсутствии негатива в выходные, бенчмарк может подойти к этим уровням уже в начале следующей недели, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 5 февраля - 3 150 - 3 250 пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рубля.

Во Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник индекс Мосбиржи останется в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара USD/RUB - в диапазоне 89-91 рубль, EUR/RUB - в коридоре 96-98,5 рубля, пара CNY/RUB - в интервале 12,3-12,8 рубля.

В начале следующей недели будут опубликованы январские индексы деловой активности PMI в секторе услуг России, КНР, еврозоны и США. "Лента" и ГК "Мать и дитя" опубликуют операционные результаты за IV квартал 2023 года. В понедельник последний день перед сплитом будут торговаться привилегированные акции "Транснефти". На американском рынке квартальные финрезультаты представят McDonald’s, Caterpillar, Eli Lilly, Gilead.