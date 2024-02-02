Минсельхоз увеличил финансирование программы развития сел для Волгоградской области

Регион получит 1 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ увеличил финансирование госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" (КРСТ) для Волгоградской области в 2024 году на 200 млн рублей, до 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам рабочей встречи министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева с губернатором региона Андреем Бочаровым в Волгограде.

"На рабочей встрече с главой региона Дмитрий Патрушев обсудил перспективы развития агропромышленного комплекса и сельских территорий области, готовность аграриев к весенней посевной и доведение мер господдержки. <…> В прошлом году финансирование региона в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" составило почти 800 млн рублей. Субъект участвовал в шести мероприятиях, связанных с жилищным строительством, благоустройством, содействием занятости, обновлением транспортной инфраструктуры. В текущем году объем федерального финансирования по этой госпрограмме увеличен до 1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Патрушев и Бочаров обсудили перспективы развития АПК и сельских территорий области, готовность аграриев к весенней посевной и доведение мер господдержки. Министр отметил, что в 2023 году регион фактически полностью освоил федеральные средства, предусмотренные на поддержку сельхозпроизводства и развитие села - 4 млрд рублей. Своевременное финансирование, по словам главы Минсельхоза РФ, способствует достижению плановых показателей и своевременной реализации мероприятий.

В пресс-службе администрации губернатора сообщили, что Бочаров отметил приоритетность программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, мелиорацию, развитие животноводства. Он поблагодарил Минсельхоз РФ за господдержку и отметил, что она позволяет наращивать объемы и качество производимой сельхозпродукции, повышать качество жизни людей, проживающих в сельской местности.

Госпрограмма КРСТ является инструментом госполитики в области устойчивого развития сельских территорий, поскольку решает наиболее важные вопросы - жилищные, кадрового обеспечения, развития здравоохранения, образования, культуры, спорта, благоустройства территорий и развития сельских дорог.