Reuters: CMA CGM приостановила проход судов через Баб-эль-Мандебский пролив

По данным агентства, соответствующее решение приняли в связи с недавними нападениями йеменских хуситов на торговые суда в этом районе

ПАРИЖ, 2 февраля. /ТАСС/. Французская транспортная группа CMA CGM запретила своим судам проход через Баб-эль-Мандебский пролив на фоне угроз безопасности. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Соответствующее решение было принято в связи с недавними нападениями йеменских хуситов на торговые суда в этом районе. Одно из подвергшихся нападению судов шло в конвое, где также находилось и судно CMA CGM. На этом фоне агентство делает вывод, что CMA CGM фактически приостанавливает транзит через южную часть Красного моря.

Баб-эль-Мандебский пролив, который соединяет Красное море с Аденским заливом, является важным узловым пунктом для транспортировки нефти и газа. На его долю в первой половине 2023 года пришлось 12% мировой морской торговли нефтью и 8% торговли сжиженным природным газом (СПГ). Транзитные суда между Европой и Азией должны проходить через Баб-эль-Мандебский пролив.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. На этом фоне многие компании начали избегать данного маршрута поставок, согласно данным Минэнерго США. Среди таких компаний - Equinor, BP, Euronav, QatarEnergy, Torm, Shell и Reliance.

Теперь танкерам приходится огибать Южную Африку через мыс Доброй Надежды, что значительно увеличивает время плавания. Рост числа нападений в Баб-эль-Мандебском проливе уже повысил риски для безопасности на море и увеличил региональные расходы на страхование. Поставки из США на рынки Азии и Ближнего Востока превысили половину от общего объема транзитных потоков на восток через Суэцкий канал в 2023 году.