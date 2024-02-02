Киров полностью газифицируют к 650-летнему юбилею

Газ получат более 6 тыс. домовладений

КИРОВ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают полностью газифицировать Киров к 650-летнему юбилею в 2024 году. Газ получат более 6 тыс. домовладений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Работы по догазификации населенных пунктов в городской черте начались в 2022 году. К июню 2024 года - к 650-летнему юбилею Кирова - планируется полностью завершить их. Таким образом, ко Дню города вся его территория будет газифицирована - газ получат более 6 тыс. домовладений", - говорится в сообщении.

Как пояснил глава региона Александр Соколов, к юбилею Кирова созданы все условия для газификации домовладений потребителей во всех слободах, деревнях, входящих в состав Кирова, и в микрорайонах города. "Газпром" ведет активную работу по прокладке сетей, а мы помогаем кировчанам. Мы компенсируем многим жителям до 100 тыс. рублей расходов на покупку и установку необходимого оборудования. И участникам специальной военной операции, и многодетным семьям и многим другим категориям", - подчеркнул Соколов.

Договоренность об обеспечении газом 86 негазифицированных слобод и деревень, входящих в состав Кирова, была достигнута на Петербургском международном экономическом форуме в 2022 году. Работы по догазификации населенных пунктов в городской черте начались также в 2022 году.

По программе в Кировской области будут газифицированы еще 114 населенных пунктов. Почти 40 тыс. домов смогут бесплатно подключиться к газу. Идет также газификация аэропорта Победилово. Работы планируют завершить к 650-летию Хлынова-Вятки-Кирова.