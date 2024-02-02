Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"

Президент ранее подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании "Русснефть". Это следует из распоряжения, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что глава государства разрешает совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями "Русснефти".

23,46% в "Русснефти" принадлежало швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding. В декабре 2021 года трейдер договорился о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Однако летом 2022 года президент РФ подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

Основной контроль в "Русснефти" принадлежит компаниям, связанным с группой "Сафмар", - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале.

Еще 16,52% принадлежат банку "Траст". Прочие акционеры владеют 26,94% в уставном капитале компании.