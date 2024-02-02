2 февраля, 17:19,
обновлено 2 февраля, 17:41

Путин разрешил совершать сделки с акциями "Русснефти"

Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент ранее подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин разрешил иностранным лицам совершать сделки с акциями нефтяной компании "Русснефть". Это следует из распоряжения, которое опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Из документа следует, что глава государства разрешает совершение сделок, влекущих за собой установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями "Русснефти".

23,46% в "Русснефти" принадлежало швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding. В декабре 2021 года трейдер договорился о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Однако летом 2022 года президент РФ подписал указ, ограничивающий для инвесторов из недружественных стран любые сделки, которые меняют структуру владения российскими компаниями.

Основной контроль в "Русснефти" принадлежит компаниям, связанным с группой "Сафмар", - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале.

Еще 16,52% принадлежат банку "Траст". Прочие акционеры владеют 26,94% в уставном капитале компании. 

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