Рост акций "Русснефти" на Мосбирже превышал 2,6%

По данным биржи на 20:22 мск, акции поднимались до 153,5 рубля за бумагу

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Акции "Русснефти" на Московской бирже росли более чем на 2,6%, свидетельствуют данные торговой площадки. Котировки пошли вверх на фоне распоряжения президента РФ Владимира Путина о разрешении сделок с акциями нефтяной компании.

По данным биржи на 20:22 мск, акции "Русснефти" прибавляли 2,61%, поднимаясь до 153,5 рубля за бумагу.

К 20:27 мск акции компании немного замедлили рост и торговались на уровне 153 рублей за бумагу (+2,27%).

О компании

Основной контроль в "Русснефти" принадлежит компаниям, связанным с группой "Сафмар", - через ИК "Надежность" (4,95%), ЗАО "Млада" (7,7%) и Bradinar Holdings (12,05%). Инвестиционному холдингу SFI принадлежит 8,38% в уставном капитале.

Еще 8,48% принадлежат банку ВТБ, который выкупил их у банка "Траст" (принадлежит ЦБ РФ). "Трасту", соответственно, принадлежит 16,52%. Швейцарскому трейдеру Glencore через структуру Rambero Holding принадлежит 23,46%, однако в декабре 2021 года компания договорилась о продаже своей доли, закрытие сделки ожидалось в первой половине 2022 года. Прочие акционеры владеют 18,46% в уставном капитале компании.