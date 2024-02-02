В ЛНР утвердили предельные цены на некоторые категории продуктов

В региональном кабмине подчеркнули, что цены, утвержденные постановлением, распространяются на все торговые точки независимо от форм собственности

ЛУГАНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Луганской Народной Республики (ЛНР) приняло постановление, которым утвердило предельную наценку на некоторые продукты питания, сообщается в Telegram-канале правительства республики.

"Правительство ЛНР утвердило перечень значимых продовольственных товаров, на которые устанавливаются предельные розничные цены (тарифы) на территории Луганской Народной Республики, а также предельные розничные цены (тарифы) на товары из этого перечня", - сказано в сообщении.

Отмечается, что цены, утвержденные постановлением, распространяются на все торговые точки независимо от форм собственности.

Согласно информационной карточке, размещенной в телеграм-канале правительства региона, цена на охлажденное и мороженое мясо кур не должна превышать 218 рублей за 1 кг, на сливочное масло - 800 рублей за 1 кг, на хлеб пшеничный - 30 рублей за 1 кг, а на куриное яйцо - 101 рубль за 10 штук. В перечень продуктов, на которые установлена предельная цена, также вошли молоко, подсолнечное масло, сахар, пшеничная мука, гречневая крупа, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и смеси сухие для детского питания.

Товары, включенные в упомянутый перечень, должны быть маркированы цветными ценниками "Социальный товар".

Ранее в правительстве ЛНР сообщали, что кабмин региона получает большое количество жалоб от жителей на высокие цены. В августе 2023 торговые сети ЛНР начали подписывать меморандум с Минпромторгом региона на добровольное ограничение торговой наценки - согласно документу, наценка на 24 продовольственных товара к закупочной цене составляет до 5%. В октябре прошлого года в Минпромторге региона заявляли, что все торговые сети, действующие в ЛНР, подписали меморандум с ведомством. При этом в декабре 2023 года депутаты Народного совета (парламента) ЛНР приняли закон о введении административной ответственности за завышение цен.