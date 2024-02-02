В Абхазии ввели четырехчасовые отключения электроэнергии

Свет будет отключаться на два часа в дневное время суток, и на два часа - в ночное, сообщила пресс-служба "Черноморэнерго"

СУХУМ, 2 февраля. /ТАСС/. Четырехчасовые отключения электроэнергии вводятся в Абхазии с субботы в связи с энергодефицитом, сообщила пресс-служба "Черноморэнерго".

"С третьего февраля во всех районах республики вводятся ограничения на поставку электроэнергии. Свет будет отключаться на два часа в дневное время суток, и на два часа - в ночное. На данный момент график составляется в диспетчерской службе "Черноморэнерго" и будет опубликован по его готовности", - говорится в сообщении.

Ранее на совещании в администрации президента генеральный директор "Черноморэнерго" сообщил, что ситуация в энергоотрасли сложная. Зимой из-за увеличения потребления вода в водохранилище ИнгурГЭС - единственной электростанции, питающей Абхазию, спускается до критического уровня, и она не способна обеспечивать всю республику. В этой связи с начала ноября в Сухум и западную часть Абхазии свет поступает из РФ. Однако из-за планового ремонта 4-го энергоблока на Ростовской АЭС, откуда Абхазия, в частности, получает дополнительную электроэнергию, в последнюю неделю в республике действовали двухчасовые веерные отключения.