В Останкинском районе построят производственный комплекс площадью около 14 тыс. кв. м

Благодаря реализации проекта приборостроительное предприятие сможет увеличить объемы производства и организовать 110 дополнительных рабочих мест

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Промышленно-производственное здание приборостроительного предприятия в столичном районе Останкинский выполнят в белом цвете с использованием красных декоративных элементов. Общая площадь четырехэтажного комплекса составит 14,4 тыс. кв. м, сообщил главный архитектор города, первый зампредседателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Москомархитектура выдала свидетельство об архитектурно-градостроительном решении (АГР) на промышленный комплекс на северо-востоке столицы по адресу: Березовая аллея, земельный участок 12/1. Со стороны улицы предусмотрен главный вход для работников и посетителей, а также заезд на территорию предприятия.

"Облик здания увязан с близлежащими строениями. В отделке фасада используется технология сэндвич-панелей красного и белого цвета, цоколь облицуют керамогранитом. Входные группы будут выполнены из витражных конструкций, а инженерные системы на кровле закроют декоративные экраны из просечной сетки", - сказал Кузнецов, слова которого приводит пресс-служба комитета.

Отмечается, что на первом этаже будут располагаться зоны выгрузки продукции, технические помещения и производственная часть. Этажами выше - офисы сотрудников и бытовые помещения (столовая, раздевалки и прочее) и производственные помещения. Для подъема материалов на второй, третий и четвертый уровни предусмотрены грузовые лифты. Возле здания предусматривается парковка на 22 машино-места.

Как уточнил министр правительства Москвы, глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, лабораторная, инженерно-техническая, производственная и административная деятельность предприятия по выпуску измерительных приборов ведется на отдельных площадках в различных районах города. Новый корпус позволит объединить направления работы компании в одной точке. "Строительство нового производственного объекта ведется в рамках масштабного инвестиционного проекта. Благодаря его реализации предприятие сможет увеличить объемы производства и организовать 110 дополнительных рабочих мест", - заключил он.

Столица с марта 2022 года выделяет инвесторам землю для строительства производственных объектов без проведения торгов по льготной ставке 1 рубль в год, которая действует на протяжении всего срока договора.