Росатом вложит 377 млн рублей в развитие Глазова в Удмуртии

Значительная часть средств будет направлена на благоустройство и капитальный ремонт учреждений и объектов социальной сферы

ТАСС, 2 февраля. Госкорпорация "Росатом" и правительство Удмуртии подписали план совместного финансирования социально-экономического и инфраструктурного развития города Глазова на 2024 год, согласно которому общий объем средств составит 377 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Росатома.

"В рамках соглашения между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Удмуртской Республики подписан план совместного финансирования социально-экономического и инфраструктурного развития Глазова на 2024 год. <...> Общий объем средств, направляемых в Глазов в 2024 году в рамках cоглашения, составит 377 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По информации Росатома, значительная часть средств будет направлена на благоустройство и капитальный ремонт учреждений и объектов социальной сферы. "Так, более 68 млн рублей запланировано на продолжение ремонтных работ в культурном центре "Россия" и благоустройство парка Горького. Также в плане заложено финансирование ремонта детской дачи "Искра" - это единственное в Удмуртии учреждение для отдыха дошкольников", - говорится в сообщении.

Кроме того, в документе предусмотрены средства на софинансирование капитального ремонта Глазовской межрайонной больницы, а также проектно-изыскательские работы для выполнения ремонта общежития Глазовского политехнического колледжа, в котором с прошлого года началось обучение студентов по федеральной образовательной программе "Профессионалитет". На ремонт дорог и тротуаров в городе планируется направить более 35 млн рублей.

В 2024 году в Глазове будет продолжена реализация проекта "Территория детства", по которому запланировано асфальтирование территории четырех детских садов, и проекта "Глазов пешеходный", направленного на улучшение уличной дорожной сети. Благодаря проекту "Светлый город" будут установлены линии освещения в поселке Юго-Западный.

По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, все проекты обсуждаются с городской общественностью и бизнес-сообществом. Он добавил, что стратегия охватывает все стороны жизни - от благоустройства городской среды и доступности жилья до кадровых решений. "В прошлом году по соглашению мы отремонтировали улицу Драгунова, на которой находятся социальные объекты для людей с ограничениями здоровья, проезды к 11-й школе, к детскому саду № 26. Ремонтируем историческое здание культурного центра "Россия". Продолжаем благоустройство парка Горького", - приводятся слова Бречалова в сообщении.

О соглашении

Соглашение о сотрудничестве между Госкорпорацией "Росатом" и правительством Удмуртской Республики действует с 2012 года. Всего за десятилетний период его реализации в Глазов направлено более 3 млрд рублей. На эти средства в городе реализованы мероприятия по масштабному ремонту дорог и тротуаров, социальных объектов, развитию городских пространств. Например, в рамках соглашения отремонтирован ледовый дворец спорта, стадион. На данный момент ведется масштабная реконструкция культурного центра "Россия" и возрождение парка Горького.