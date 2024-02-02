ООО "Нордэнергогрупп" вышло из состава учредителей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. "Интер РАО - Электрогенерация" (входит в "Интер РАО") стала собственником 99,99% долей ООО "Каширская ГРЭС", следует из данных ЕГРЮЛ.

Еще 0,001, согласно реестру, принадлежит ООО "Актив-энергия", которое является структурой "Интер РАО". Таким образом, ООО "Нордэнергогрупп" вышло из состава учредителей.

ООО "Каширская ГРЭС" была создана в октябре 2021 года в качестве проекта модернизации электростанции в Кашире. Участниками проекта стали "Интер РАО-электрогенерация" и ООО "Нордэнергогрупп" - структура российского бизнесмена Алексея Мордашова.

Генерирующая компания "Интер РАО" занимается модернизацией Каширской ГРЭС. В ходе модернизации на станции будут построены два энергоблока ПГУ-460 на базе турбины ГТЭ-170.1 производства "Силовых машин". Начало поставки мощности с обновленной станции запланировано на 1 января 2028 года.