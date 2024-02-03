На выставке-форуме "Россия" пройдет тематический день туризма

Он откроется в 10:30 в павильоне D "Почувствуй Россию"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Тематический день туризма пройдет на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, гостей ждет насыщенная деловая и развлекательная программа, сообщила пресс-служба Минэкономразвития РФ.

"3 февраля в Москве на площадке международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ пройдет тематический день туризма. <…> Гостей выставки ждет насыщенная развлекательная программа: тематический квест, мастер-классы, уличные активности, танцевальное шоу, музыкальный концерт и розыгрыш туристических путевок по России", - говорится в сообщении.

В мероприятии примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, отраслевых объединений, а также популярные медийные лица - телеведущие, блогеры и профессиональные путешественники. Тематический день откроется в 10:30 в павильоне D "Почувствуй Россию". Гостей выставки поприветствуют заместитель председателя правительства РФ, куратор национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Дмитрий Чернышенко и министр экономического развития РФ Максим Решетников, рассказали в МЭР.

Деловая программа будет посвящена итогам и перспективам развития туристической отрасли: участники обсудят, как повысить туристический потенциал страны для внутренних и иностранных туристов, как помочь бизнесу и привлечь еще больше инвестиций в индустрию. Пленарная сессия "Почувствуй Россию. Настоящее и будущее внутреннего туризма" в рамках "Форума национальных достижений" состоится в 11:00 в павильоне №75. Для студентов профильных вузов, которые планируют работать в сфере туризма, пройдет лекция об актуальных отраслевых трендах.

Гостей тематического дня будут встречать профессиональные аниматоры, а музыканты в костюмах снеговиков организуют шествие по территории ВДНХ вместе с волонтерами и студентами. О своем опыте путешествий всей семьей расскажет телеведущая Тутта Ларсен вместе с дочерью Марфой. Певица Юлианна Караулова поделится впечатлениями от путешествия на Кольский полуостров, а тревел-блогер Влад Повеликин расскажет про уникальный пеший поход вокруг Байкала, сообщили в министерстве. С танцевальным шоу выступит коллектив "Русский стиль". Гости смогут принять участие в мастер-классе "Спасатель-альпинист" от сотрудников МЧС. Аниматоры помогут всем желающим пройти тематический квест. В павильоне №15 в выставочном пространстве "Корпорации Туризм.РФ" также будут проходить мастер-классы, лекции и квиз.

О форуме

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.