Турецкий Rönesans Holding сообщил о продаже своего бизнеса в России

Компания намерена инвестировать в новые рынки и отрасли и использовать свой опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства, говорится в ее заявлении

АНКАРА, 3 февраля. /ТАСС/. Турецкий строительно-подрядный холдинг Rönesans Holding сообщил, что в течение 2022-2023 годов продал свой бизнес в России и перенаправил инвестиции в другие регионы мира. Об этом говорится в размещенном на сайте компании отчете о планах расширения на 2024 год.

"Холдинг Rönesans смотрит в 2024 год со стратегическими планами расширения и [ожиданием] уверенного роста. Rönesans прекратил свою деятельность в России и теперь сосредоточился на амбициозной стратегии роста по всему миру. Компания стремится инвестировать в новые рынки и отрасли и использовать свой обширный опыт в сфере здравоохранения, энергетического перехода и коммерческого строительства", - говорится в отчете.

Холдинг напомнил, что "продал свой строительный бизнес в России в мае 2022 года и бизнес в сфере недвижимости в июне 2023 года, перенаправив инвестиции и свое внимание в различные регионы мира". "Прекратив свою деятельность в России, Rönesans планирует выйти на новые рынки", - отметила компания. В 2024 году холдинг намерен достичь общего оборота операций в размере €4,5 млрд и ждет значительного роста доходов от строительства, связанных с международными и локальными инвестиционными проектами.

Rönesans Holding - турецкая компания, занимающаяся строительством различных объектов, от жилья до объектов энергетики и больниц, ведет инвестиционную деятельность. Она представлена в Турции, странах СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Штаб-квартира находится в Анкаре. В России холдинг вел свою деятельность с 1993 года, реализовав несколько крупных проектов.