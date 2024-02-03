Сочи принял первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

Со следующей недели на этих самолетах начнется международная программа полетов из Домодедово в Ереван, Батуми, позднее - в Тель-Авив

КРАСНОДАР, 3 февраля. /ТАСС/. Первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214 после перезапуска регулярных полетов этих самолетов, прошел успешно. Лайнер, вылетевший из подмосковного аэропорта Жуковский, приземлился в Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе сочинского аэропорта.

"Борт приземлился в аэропорту Сочи, итого 177 пассажиров прилетели первым рейсом Ту-214 в аэропорт Сочи, пролет прошел успешно", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Red Wings 2 февраля начнет выполнять пассажирские рейсы на восстановленных самолетах Ту-214. Первый вылет состоялся в ночь на субботу из аэропорта Жуковский. Со следующей недели на самолетах Ту-214 начнется международная программа полетов из Домодедово в Ереван, Батуми, позднее - в Тель-Авив.

Основу летного парка Red Wings составляют отечественные лайнеры SuperJet 100 с компоновкой салона 98-100 кресел. В последнее время Ту-214 эксплуатировались только СЛО "Россия", который обслуживает преимущественно правительственные делегации. Выход на маршруты Red Wings Ty-214 позволит практически вдвое увеличить объем перевозок пассажиров на конкретном направлении.