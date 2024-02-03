Цены на какао-бобы достигли максимума с 1977 года

Стоимость тонны плодов на лондонской бирже ICE поднялась до $5 009, сообщил портал MarketWatch

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Цены на какао-бобы во время торгов достигли рекордного значения за последние 46 лет. Об этом в пятницу сообщил портал MarketWatch.

По его информации, цена за тонну какао-бобов на лондонской бирже ICE поднялась до $5 009, что является самым высоким показателем с 20 июля 1977 года, согласно данным Dow Jones.

"Доступность какао-бобов из Западной Африки остается ограниченной, и прогнозы относительно очередного дефицита производства по отношению к спросу на предстоящий год растут", - приводит портал слова вице-президента финансовой фирмы The Price Futures Group Джека Сковилля. Он отметил, что одной из причин таких ожиданий стал климатический феномен Эль-Ниньо, который угрожает урожаю Западной Африки жаркой и сухой погодой.