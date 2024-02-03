В Новосибирске "Тяжстанкогидропресс" за год увеличил выручку на 35%

В 2023 году она составила 220 млн рублей

НОВОСИБИРСК, 3 февраля. /ТАСС/. "Тяжстанкогидропресс", переживавший процедуру банкротства, в 2023 году увеличил выручку на 35%, до 220 млн рублей, и погасил долги по мировому соглашению с кредиторами. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка.

"Общая выручка предприятия в 2023 году составила 220 млн рублей, что на 35% превышает показатели выручки 2022 года", - сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что увеличить выручку предприятия позволил в том числе контракт с Индией, в рамках которого сотрудники завода установили в городе Боккаро нафталиновый пресс. В планах 2024 года завершить сборку и провести испытания еще одного нафталинового пресса в городе Бхилаи, а также запустить в работу производство опор и балок для проекта мегасайенс установки СКИФ в новосибирском Кольцово.

Семка также добавил, что предприятие в 2023 году закрыло долг на сумму 72 млн рублей перед кредиторами по мировому соглашению, которое было заключено в период банкротства предприятия. Кроме того, оно погасило 34 млн рублей долгов перед прочими кредиторами. По итогам года завод не имеет задолженности по налогам и платежам перед поставщиками услуг и материалов, ресурсоснабжающими организациям. 30 млн рублей было направлено на ремонт инфраструктуры, в частности, кровли в цехах и газового котла, который не функционировал пять лет.

"Тяжстанкогидропресс", ранее считавшийся одним из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования, основан в Новосибирске в 1939 году. Завод был включен в число системообразующих предприятий РФ. На заводе сложилась тяжелая экономическая ситуация. В середине октября 2021 года арбитражный суд области ввел процедуру наблюдения в отношении "Тяжстанкогидропресса" до апреля 2022 года. Позднее было достигнуто мировое соглашение с кредиторами, по условиям которого предприятие должно было выплачивать на протяжении года ежемесячно 6,3 млн рублей. В начале января 2023 года акции завода были проданы на торгах, их купила местная компания "Сибпроектлеспром" за 47,7 млн рублей.

Бывшие руководители предприятия Николай Степакин и Виктор Арановский были задержаны в феврале прошлого года по подозрению в мошенничестве. Позднее в отношении них было возбуждено еще два уголовных дела - о преднамеренном банкротстве и легализации доходов, добытых преступным путем. При этом Степакин судится с нынешним руководством завода о признании недействительным мирового соглашения с кредиторами.