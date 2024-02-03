В Южной Осетии к концу 2024 года на полную мощность будет запущен новый базальтовый завод

Сейчас работает только одна производственная печь, которая производит до 200 кг продукции в сутки, сообщил директор предприятия Роман Джиоев

ЦХИНВАЛ, 3 февраля. /ТАСС/. Завод по производству непрерывного базальтового волокна "Ир Базальт", открытый к востоку от Цхинвала в августе 2023 года, выйдет на полную мощность к концу 2024 года. Как сообщил ТАСС директор предприятия Роман Джиоев, при выходе на полную мощность его производительность достигнет 1,6 тыс. тонн в год.

Строительство предприятия началось в 2018 году. Проектная стоимость объекта превысила 500 млн рублей.

"В августе прошлого года после завершения пусконаладочных работ мы запустили предприятие в тестовом режиме, - сказал Джиоев. - На данный момент у нас работает только одна производственная печь, которая производит до 200 кг продукции в сутки. На втором этапе намечено увеличение производственных мощностей - планируем поставить еще несколько печей. Ко времени реализации следующего этапа мы завершим обучение персонала и запустим предприятие в режиме промышленного производства. Рассчитываем сделать это до конца текущего года. Производительность завода при запуске на полную мощность составит до 1,6 тыс. тонн продукции в год".

Джиоев уточнил, что идет работа по подготовке ко второму этапу проекта. Кроме этого, ожидается поставка дополнительного оборудования для расширения ассортимента производимой продукции.

Завод, отметил директор, ориентирован на выпуск базальтового волокна, из которого изготавливают базальтовый шнур, композитную арматуру, крученную нить, ровинг (жгут из базальтовых моноволокон) и фибру. Выпускаемую продукцию планируется реализовывать как в республике, так и в регионах России. Соответствующие договоренности, по словам Джиоева, уже есть. На базе завода предполагается создание научно-производственной лаборатории для подготовки профильных специалистов и разработки технологических регламентов под производство композитных материалов для расширения их прикладного применения.