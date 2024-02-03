Новая версия приложения Сбера для iOS "Учет онлайн" больше не доступна App Store

Банк ранее сообщил, что принял решение прекратить поддержку старых версий приложения

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Новая версия мобильного приложения Сбера для iOS "Учет онлайн" больше не доступна для скачивания в App Store, убедились корреспонденты ТАСС.

"Если вы успели установить и зарегистрироваться в "Учет Онлайн" на iPhone, старую версию приложения СберБанк Онлайн можно удалить. Сейчас "Учет Онлайн" уже нельзя скачать в App Store", - сообщается в официальном Telegram-канале банка.

1 февраля Сбер сообщил, что новое мобильное приложение стало лидером по числу скачиваний в российском магазине приложений RuStore - его скачали более 10 млн раз.

Сбербанк 31 января выпустил новую версию мобильного приложения "Учет онлайн" для установки на iOS.

Банк сообщил, что принял решение прекратить поддержку старых версий приложения, в течение 2024 года они будут планомерно отключены.