На Тайване компанию I Machine Technology включили в санкционный список

Решение приняли из-за предполагаемых поставок тайваньских станков в РФ

ГОНКОНГ, 3 февраля. /ТАСС/. Экономическое ведомство Тайваня включило российскую компанию I Machine Technology в санкционный список за предполагаемые поставки тайваньских станков в РФ. Об этом сообщило Управление международной торговли Тайваня.

Эта мера запрещает тайваньским предприятиям осуществлять сделки с российской компанией. В настоящее время в санкционном списке Тайваня за сотрудничество с Россией находятся 1,9 тыс. фигурантов.

Как указывается в заявлении, Тайвань будет противодействовать использованию тайваньской высокотехнологичной продукции предприятиями российского военно-промышленного комплекса.

Весной 2022 года власти Тайваня присоединились к экономическим санкциям против России. В апреле 2022 года остров впервые ограничил экспорт в РФ 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары. В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Белоруссию. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список еще на 52 позиции, а с января 2024 года - еще на 45 видов товаров. Правительство РФ внесло Тайвань в перечень недружественных России государств и территорий.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.