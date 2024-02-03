Эфиопия обсудила с Россией создание собственного производства удобрений с помощью РФ

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов республики Гирма Аменте высоко оценил сотрудничество с Москвой и поручил создать рабочую группу для решения задачи поставок российских удобрений

ХАРАРЕ, 3 февраля. /ТАСС/. Эфиопия провела переговоры с РФ по организации с российской помощью собственного производства удобрений в целях достижения самообеспечения продовольствием. Эти вопросы были обсуждены на встрече в Аддис-Абебе министра сельского хозяйства и природных ресурсов Эфиопии Гирмы Аменте с заместителем министра промышленности и торговли России Михаилом Юриным, сообщило агентство ETA.

"Эфиопия и Россия провели двусторонние переговоры по вопросу перспектив организации национального производства удобрений с целью достижения самообеспечения продовольствием, - отмечает агентство. - Диалог последовал за переговорами президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом шесть месяцев назад во время саммита Россия - Африка. Выполняя решения саммита, российская делегация во главе с заместителем министра промышленности и торговли Михаилом Юриным прибыла в Эфиопию для выработки стратегии воплощения в жизнь повестки, выработанной двумя лидерами. На переговорах делегация рассказала о возможностях России поставлять удобрения в Эфиопию, а также о перспективах создания производства удобрений в стране. Гирма Аменте подчеркнул решимость Эфиопии удовлетворить потребности крестьян в удобрениях и отметил благоприятные возможности для производства удобрений в Эфиопии".

Эфиопская сторона отметила стремление Аддис-Абебы воспользоваться богатым опытом и технической поддержкой России для механизации сельского хозяйства и налаживания собственного производства удобрений. Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Эфиопии высоко оценил сотрудничество с Россией в этой отрасли и поручил создать рабочую группу для решения задачи поставок российских удобрений и налаживания собственного их производства в Эфиопии с помощью РФ.