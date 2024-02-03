OpenAI прокомментировала ситуацию с якобы запуском ChatGPT на "Госуслугах"

Чат-бот ChatGPT недоступен в России, сообщили в компании

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Компания OpenAI сообщила, что разработанный ею чат-бот ChatGPT недоступен в России. Таким образом ее представитель прокомментировал ТАСС сообщения о том, что его могут запустить на портале "Госуслуги".

OpenAI подкрепила свои слова официальным списком стран из почти 190 стран, где ChatGPT доступен, России среди них нет. В компании также напомнили слова депутата Антона Горелкина, который 1 февраля заявил, что продукта компании Open AI на "Госуслугах" не появится. "ChatGPT недоступен в России", - подчеркнули ТАСС в OpenAI.

Минцифры России, также 1 февраля, сообщало, что генеративный ИИ получит робот "Макс" - ассистент портала госуслуг, в него интегрируют российскую языковую модель. Технологию запустят в тестовом режиме в 2024 году. ИИ сможет генерировать ответ из базы знаний портала под конкретный вопрос, ориентируясь на "сформулированную жизненную ситуацию".

Министерство привело и примеры российских языковых моделей - YandexGPT "Яндекса" и GigaChat "Сбера".